FOTOD Ozempic? Lizzo meeletu kaalulangus hämmastab fänne

36-aastane laulja jagas päev pärast tänupühi TikTokis videot, kus demonstreeris liibuvat riietust. Lauljatar, kes on eitanud, et kasutas kaalu langetamiseks diabeediravimeid ja riietus isegi halloween'il Ozempicu-teemalisse kostüümi – säras ja naeratas, näidates oma pühade välimust. Videole lisas ta teksti: «Te polnud eile ainsad, kes palju sõid.»

See kõik järgneb spekulatsioonidele, et ta kasutas kaalu langetamiseks diabeediravimeid või muid aineid, mille Lizzo on kategooriliselt ümber lükanud.