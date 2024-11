Hommikusöök sellel kellaajal pikendab eluiga ja peletab peki

Kui sul on kombeks kohe pärast ärkamist pudrukauss tulele panna, oled ühe arsti sõnul valel teel. Toitumisteadlane ja arst Tim Spector usub, et hommikusöögi edasilükkamine kella 11 peale aitab kaalust alla võtta. Tema sõnul võiksid need, kes soovivad kehakaalu langetada, oma harjumusi muuta.