25 aastat sama menüü! Victoria Beckham avaldas, miks ta end ekstreemse dieediga piitsutab

Victoria (50) loobus lihast juba 8-aastaselt ning tunnistas, et tema valikud on tugevalt seotud naha tervisega. Kui Spice Girls oli kuulsuse tipus, kannatas ta akne tõttu ja see mõjutas tema enesekindlust, kirjutab New York Post.

Staar ütles, et naha särava ja terve hoidmiseks väldib ta nisujahu ja gluteeni sisaldavaid tooteid, eelistades nende asemel maniokijahu. Lisaks sellele kasutab ta igal hommikul pool tundi Dermaluxi LED-seadet. «Mu nahaprobleemid panid mind väga hoolikalt jälgima, mida ma söön,» selgitas ta.

Endine laulja tunnistas, et tundis pildistamisel sageli ebamugavust: «Jah, ma nägin paljudel piltidel tõsine välja, aga ma lihtsalt ei tundnud end hästi. Oli aeg, mil lugesin kõiki kommentaare enda kohta, aga praegu mul selleks enam lihtsalt aega ei ole.»

David Beckham (49) rääkis oma naise toitumisest juba 2022. aastal: «Kahjuks olen abielus inimesega, kes on viimased 25 aastat söönud täpselt sama asja.»

«Alates meie esimesest kohtumisest on ta söönud ainult grillitud kala ja aurutatud köögivilju ning ta kaldub sellest harva kõrvale.»

David meenutas siiski üht erandit. «Ainus kord, kui ta midagi minu taldrikult proovis, oli siis, kui ta oli rase. See oli minu jaoks eriline õhtu – üks mu lemmikuid. Kahjuks ma ei mäleta, mis roog see oli, aga ma tean, et ta pole seda enam kunagi söönud,» jagas ta.

Victoria on varem öelnud, et ta väldib õlis, võis või kastmetes valmistatud toite ning ei tarbi piimatooteid. Tema lohutustoit on viil täisteraleiba soolaga, sünnipäevadel eelistab ta aga puuviljadest valmistatud kooki.

Üks pulmakorraldaja jagas oma kogemust koostööst Victoriaga: «See oli veidi kurb, sest kui kõik pingutavad ainulaadse menüü loomisel – nii mina ja mu tiim kui ka pruutpaar –, oli tema menüü täiesti eraldi ja koosnes ainult köögiviljadest.»

«Tema kõrval olid alati kookosvesi, kauss piparmündikomme ja pudel desinfitseerimisvahendit. Tänapäeval on see tavaline, aga sel ajal, enne pandeemiat, tundus see haruldane.»