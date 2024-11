See on tõeliselt masendav tunne: sööd tervislikult ja treenid regulaarselt, kuid numbrid kaalul ei liigu või liiguvad liiga aeglaselt. Kust küll viga otsida? Tõenäoliselt on tegemist mitme teguri kombinatsiooniga, millest mõnele ei pruugi sa isegi mõelda. Siin on mõned levinumad põhjused, miks kaalulangus võib takerduda.