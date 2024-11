Sel puhul korraldas ta 26. oktoobril Niguliste kirikus suurejoonelise etenduse. Julge samm? Kindlasti. Kuid piletid said otsa minutitega ja saali mahtus soovijatest vaid kümnendik. Modellidena astusid lavale naised igas vanuses, kasvus ja kaalus. Seegi oli julge, samas õiglane samm. Moes on rääkida, et mood on kõigile, aga lava ikka piitspeenikesi ja verinoori modelle täis laduda. Kas see pole pisut silmakirjalik? Aldo Järvsoo on värskendavalt aus – tema tõesti teeb seda, mida räägib.