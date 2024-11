Seksuaalne vägivald on tõsine ja laastav probleem, mis jätab ohvri vaimsele ja füüsilisele heaolule tõsised sügavad jäljed. Paljud ohvrid kannatavad vaikides, kartes häbimärgistamist, süüdistamist või toetuse puudumist, mis sageli takistab neil juhtunust rääkida või abi otsida. Seksuaalse vägivalla teadvustamine ja sellest avatult rääkimine on oluline ühiskonna tervendamisel ja ohvrite toetamisel. Kuigi see on keeruline ja väga raske teema, on kuulsuste seas leidunud vapraid hääli, kes on otsustanud oma lood avalikustada, andes sellega lootust ja julgust ka teistele ohvritele.