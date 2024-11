Baleriinist farmeriks: kaheksa lapse ema muutis talupidamise sotsiaalmeedia sensatsiooniks

Emaks olemine on paras proovikivi igas vanuses lapsega, sest iga põnn vajab aega, hoolt ja tähelepanu. Maailm tõusis aga tagajalgadele, kui sotsiaalmeedia superstaarina lendas taevasse edukas ärinaine, kes on pühendunud mormoon, kellel on kaheksa last, suur talupidamine, edukas ettevõte ja kes näeb selle kõige juures imekaunis välja. Sellel edukal perekonnal on üle 9 miljoni jälgija Instagramis ja sama palju TikTokis.