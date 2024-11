Victoria Beckham: sel päeval otsustasin, et enam ei kõiguta mind miski

Harper's Bazaarile antud intervjuus jagab ta, et ei püüa enam niivõrd meedia tähelepanu, mis peegeldab muutust tema enesehinnangus ja eluvaates.

Tema moebränd, mille ülesehitamine on võtnud 17 aastat, on lõpuks hakanud kasumit tootma – suur saavutus, mille üle Victoria tunneb suurt uhkust. «See on tohutu saavutus,» ütleb ta. «Ettevõte on selle aja jooksul palju läbi elanud – kõik tõusud, mõõnad ja ümberkorraldused.»

Victoria Beckham Pariisis, september 2024. Foto: CYRIL PECQUENARD / SIPA/CYRIL PECQUENARD / SIPA / Scnapix

Tal on töös ka Netflixi dokumentaalfilm, mis tõotab olla sama edukas kui «Beckham», hitt-sari tema abikaasast David Beckhamist.

Victoria, kellel on Suurbritannia vutiässaga neli last – Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) ja Harper (13) – on avalikkuse ees olnud pea 30 aastat. Kui varem hoolis naine väga sellest, mida keegi temast arvab ja kuidas ta peaks käituma, siis nüüd on asjad muutunud. 17. aprillil, oma 50. sünnipäeva hommikul, ärkas ta üles otsusega: «Nüüd teen ma sellega lõpparve ja mind ei huvita enam, mida teised arvavad!»

Rääkides oma terve pere eest, lausus Victoria: «Oleme õppinud olema üsna diskreetsed, mis on just see, kuidas me soovime oma elu praegu elada.»

«Kunagi oli kindlasti lõbus minna välja ja joosta paparatsode eest ära – ja ma riietusin alati selle teadmise järgi, et mind jäädvustatakse. Ma ei taha seda enam.»