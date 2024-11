KAS NÕUSTUD? 40-aastane naine väidab, et näeb oma vanusest poole noorem välja

40-aastane kahe lapse ema peab oma noorusliku välimuse saladuseks head nahahooldusrutiini ja regulaarset trenni. Varem lasi ta huuli süstida, kuid ütleb, et tema naha seisund paranes pärast selle lõpetamist ja tretinoinikreemi kasutuselevõttu.

Küberjulgeoleku spetsialistina töötav Jessica rääkis: «Kui ostan veini või e-sigaretti, küsitakse minult vahel isikutunnistust. Viimase viie aasta jooksul on seda juhtunud üsna tihti – see on alati meeldiv kompliment. Noorim poiss, kes mulle kunagi lähenes, oli vaid 25-aastane – see oli minu jaoks natuke liiga noor!»

Lisaks nahahooldusele tõstab Jessica regulaarselt raskusi, mis tema arvates aitab tal nooruslikkust säilitada. Inimesed on tema tegelikku vanust kuuldes tihti üllatunud.

Jessica elukaaslane, kes on temast seitse aastat noorem, oli samuti üllatunud, kui naine oma vanuse avaldas. «Inimesed ei suuda sageli uskuda, et olen 40-aastane – nad arvavad, et olen vähemalt 10–15 aastat noorem.»

«Minu lapsed on veel väikesed, seega pole ma saanud õdede-vendade võrdlust, kuid tööüritustel arvavad inimesed tihti, et olen sama vana kui mu kolleegid, ja on jahmunud, kui oma tegeliku vanuse avaldan,» lisas ta.

Jessica, kes armastas kunagi glamuurset välimust ja katsetas igasuguseid iluhooldusi, tunnistas, et käis varem solaariumis ja lasi iga kuu huuli süstida, kuid lõpuks mõistis, et see ei andnud soovitud tulemust. Täiteaine hakkas ajapikku rändama näo teistessegi piirkondadesse, mistõttu otsustas Jessica lõpetada ja armastada oma loomulikku ilu.

Ta usub, et näeb ilma täiteaineteta noorem välja. «Viimase viie aasta jooksul, mil olen vähem täiteaineid kasutanud, olen hakanud noorem välja nägema – see on vastupidine efekt sellele, milleks täiteaineid kasutatakse. Selle asemel investeerin ma rohkem nahahooldusesse,» ütles ta Daily Starile.