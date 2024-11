Viis «halba» harjumust, mis aitavad kõhupekist priiks saada

Kangekaelne kõhurasv on tervisele ohtlik ja kahjuks väga kangekaelne - kui see juba on nabapiirkonda tekkinud, on lahti saada väga raske. Selgub aga, et kõige tõhusamad viisid liigse vööpolstri eemaldamiseks on hoopis halbadeks harjumusteks peetavad meetodid. Mis täpsemalt?