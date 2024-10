Camilla valas Charlesi kõne ajal pisaraid

Kuningat saatis igal sammul ka Camilla, kes on Charlesi haiguse ajal vankumatult toetanud ja aidanud. Pealtvaatajate sõnul valgusid naise silmad ühel hetkel pisaraid täis. Põhjuseks oli kuninga südamlik kõne, milles ta tänas oma peret ja lähedasi. «Loodan, et elan piisavalt kaua, et jälle tagasi tulla ja teid näha,» ütles kuningas publikule.