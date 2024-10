EI MINGIT ÜLBUST Camilla ei osale väga üllataval põhjusel perekondlikes vestlusgruppides

Selgub, et Ühendkuningriigi kuninganna Camilla ei ole telefoni teel kergesti kättesaadav. Tema poeg Tom Parker Bowles on poolenisti naljatledes kurtnud, et ema ei vasta iial kõnedele ja kui ta soovib teada, kuidas emal läheb, peab seda ajalehtedest lugema. Selgus, et Camilla ei osale ka perekonna WhatsAppi vestlustes.