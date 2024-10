ETTEVAATUST Need 3 toitumisharjumust võivad olla põhjus, miks sul und pole

Paljud inimesed ei mõista, et meie toitumisharjumused, eriti enne magamaminekut söödu-joodu, mõjutavad une kvaliteeti. Näiteks und soodustavad toiduained on munad, tofu ja kalkun, sest sisaldavad rahustavat trüptofaani. Samuti aitab pähklites ja seemnetes leiduv magneesium lihaseid lõdvestada, muutes une sügavamaks.

Mida aga tasuks vältida enne põhku pugemist?

Kuigi alkohol võib tunduda rahustina, toimib see tegelikult stimulaatorina, sest kiirendab pulssi ja vabastab dopamiini ajus. Selle tagajärjel tekib rahutus ja sageli soov veelgi napsitada. Lisaks on üsna tõenäoline, et ärkad öösel üles, et tualetti minna, vahendab MindBodyGreen.