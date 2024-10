Selline lühike treening muudab mehed voodis vastupidavamaks

Ajakirjas International Journal of Clinical and Health Psychology avaldatud uuring näitas, et üht tüüpi harjutuste tegemine vaid seitse minutit päevas võib aidata meestel pikendada seksuaalvahekorda – tulemused on nähtavad vähem kui kahe nädalaga. Ida-Hiina normaalülikooli teadlased küsitlesid 76 meest püsipartneriga suhtes olevat meest vanuses 18–34 aastat, kes seksisid vähemalt kord nädalas. Seejärel jagati katses osalejad kolme rühma: esimene sooritas kõrge intensiivsusega intervalltreeningut, teine ​​ja kolmas erinevaid hingamisharjutusi.