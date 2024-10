GALERII Imetle diivalikke kleite, mis on saanud inspiratsiooni troopikast

Kõik unikaalsed pärltikandi tekstuurid ja vinüülist litrite pinnad on Siret loonud just Ladina-Ameerika troopikat imetledes. «Minu loomingust leiab tikandeid, mis näevad välja nagu eksootiliste reptiilide nahk, aga leiab vihjeid paradiisilindudele ja isegi ühele papagoile,» kirjeldab disainer Siret Esko oma uusimat loomingut. Kollektsioonis on palju lopsakate taimede, väätide, õhujuurte, orhideede ja lilleõite motiive. Poole aastaga valminud tikandite kollektsiooni loomisel oli Siretil abis kolm tikkimise õpilast.

Foto: Siret Design

«Nagu alati, on ka seekord kollektsioon loodud reisivale naisele, kõik mittekortsuvad ja vähe ruumi võtvad tooted on ideaalsed kohvrisse poetamiseks ja disaini käekiri on ajatu, lihne ja šikk,» selgitab moelooja. Lisaks efektsetele jakkidele ja kleitidele on seekordses kollektsioonis uhked klassikalised pikad mantlid ja mõned eriti modernsed värsked mantlite versioonid. «Siit ei puudu ka moodsad slip-kleidid, millega ennast reisil troopilises restoranis diivana tunda ja hiljem kodumaal korduvalt kanda,» avaldab Siret.

Foto: Siret Design

Sireti tikanditel on unikaalne omadus defineerida ja vormida kandja siluetti veelgi enam nõtkemaks ja graatsilisemaks. ««Rain Forest» on ideaalne kollektsioon reisivale naisele, kus iga ese on funktsionaalne, ajatu, aga ka väga värske ja unikaalne.»

Sireti sõnul on praegu maailmamoes sel hooajal kõige aktuaalsemad pruunikad, cherry-cola-punased ja looduslikud rohelised toonid ka tema kollektsioonis esindatud. «Just täpselt need ongi vihmametsa kollektsiooni toonid,» lisab disainer tarmukalt.