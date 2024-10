«Supertoit» on populaarne termin, mida kasutatakse madala kalorsuse ja toitainerikka toidu kohta. Teadlased uurivad pidevalt supertoitude kasulikkust ja on seni kinnitanud, et need võivad vähendada südame-veresoonkonna haiguste riski, aitavad ennetada diabeeti ning hoida meie aju erksana. Tasakaalustatud toitumise ja regulaarse liikumise kõrval toetavad supertoidud ka kaalulangust.