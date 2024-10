PROOVI JÄRELE Need toidud aitavad päevade ajal krampe leevendada

Kõik naised on kogenud kuupuhastusega seoses väljakutseid. Mõnel meist on menstruatsioon valusam kui teistel. Alates tundlikest rindadest ja torkivatest seljavaludest kuni kohutavate krampideni – mõnikord on valu nii suur, et igapäevaste toimetustega on keeruline toime tulla. Kuigi ravimid aitavad, pole nende ülemäärane kasutamine soovitatav. Hea uudis on see, et mõned toidud aitavad menstruatsioonivalusid leevendada ning sa isegi ei pruugi vajada valuvaigisteid.