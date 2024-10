Ehkki jahedad ja vahel sajused ilmad on kohal, ei tähenda see, et ratas tuleks selleks aastaks hoiule panna. Värvikirev loodus ja langevad lehed loovad sõitudele hoopis erilise meeleolu, mida korraliku ettevalmistusega ei riku ka muutlik ilm. Fjällräveni liikumiseksperdid jagavad kasulikke nõuandeid, kuidas sügisel rattasõitu jätkuvalt nautida.