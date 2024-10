ETTEVAATUST Mida see tähendab, kui kõht pidevalt gaasidest punnitab?

«On normaalne, et pärast sööki esineb teatud määral puhitust, kuna toidu seedimise käigus võivad mõned toidukomponendid käärida ja gaase toota, mistõttu kõht paisub,» ütles gastroenteroloog dr Vivy Cusumano. See kehtib eriti kiudainerikka dieedi ning kõhukinnisust tekitavate toitude, nagu punase liha ja piimatoodete puhul.

Dr Cusumano selgitas, et kui gaaside või puhitusega kaasnevad muud sümptomid, on see murettekitav. Allpool on seitse märki, mis viitavad sellele, et su gaasid on seotud suurema probleemiga.