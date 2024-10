Eesti moelooja näitab, kuidas maaelu romantika hoiab varbad soojas

Undi sõnul pole rõivas pelgalt kehakate, vaid emotsioonide kandja, mille kaudu saab väljendada isiklikku lugu ja loovust. Ta ammutab inspiratsiooni Eesti rahvakunstist, kus iga rõivaese oli omamoodi ehe ja näitas kandja käsitööosavust ning oskust sobitada kokku erinevaid mustreid ja värve.

Moelooja Vilve Unt Foto: Mihkel Maripuu

«Rõivas võib olla kui kunstiteos, millel on ajatu väärtus,» räägib Unt. Tema kollektsioonis pole vaid uued rõivad – seal on ka asju eelmistest kollektsioonidest, mille kõrge kvaliteet ja ajatult stiilne disain annavad neile pika kandmisaja. Selline lähenemine rõhutab, kui oluline on tarbida säästlikult ja teadlikult, pakkudes alternatiivi kiirele moetööstusele.

Kui on külm, tõmba rahus peokleidile kampsun peale. Foto: Sander Halliste

Vilve Unt on aastaid jälginud vanema generatsiooni riietumisharjumusi väiksemates linnades ja külades. Tema looming on justkui ood maale, kus rõivad on praktilised, soojad ja kaunilt kihilised. Tänapäeval, kui paljudele linnastunud inimestele tundub maaelu sarm midagi uut ja värsket, muutub selline praktiline ja funktsionaalne riietus ootamatult atraktiivseks. Külma sügise jaoks mõeldud villased kampsunid ja seelikud ei paku mitte ainult soojust, vaid ka rõõmsat meeleolu läbi värvikülluse. Mis võiks olla parem, kui mähkida end mugavalt sooja villasesse kampsunisse ja tunda end samal ajal stiilsena?

Vilve Undi loomingust õhkub maaelu romantikat ja kodutunnet, mis teeb iga eseme veelgi armsamaks. Foto: TFW