GALERII Moelavale jõuab kaasaegne rokokoo, mis õrritab ja üllatab

Kollektsioon «Lühike kergesisuline komöödia laulu ja tantsuga» on kahe erineva kunstniku ja hea sõbra loominguline kohtumine, kus on nii mängulisi vormi- ja värvikatsetusi kui ka moe ja ühiskonna valupunktidele vajutamist. Töös põimuvad Alamaa ja Sivardi moe- ja kostüümikunsti taust ning nende kontseptuaalne lähenemine rõivastele, mis kulmineerub eklektilise moeetendusega, milles vaadeldatakse üritamist kui nähtust.

Üritatakse jõuda ja olla kohal, olla piisavalt arusaadav, hakkama saada. Üritatakse olla puhanud, kuid tegus. Inimene on ebapiisav, aga peab olema parem. See kõik on justkui kaasaegne rokokoo – meil on võimalus ja koht nende väärtuste poole püüelda turvaliste paleemüüride taga, samal ajal kui teisel pool rahvas leiba nurub.