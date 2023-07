MAAILMAREKORD ⟩ Üheksa eestlast kõndisid Tallinnast Pariisi

Kunstnike duo, kes teeb vaid maailma suurimaid asju

Revolutsioonilise moeprojekti taga on disainerid Lisette Sivard ja Karl Joonas Alamaa, kellele sähvatas pähe mõte luua maailma pikim moelava poolteist aastat tagasi. Möödunud aastal valmistasid Sivard ja Alamaa kangajääkidest hiiglasliku vikerkaarelipu, mille õmblemise käigus sai naljatletud, et edaspidi teeb kunstnike duo vaid maailma suurimaid asju. Alguses nalja pakkunud idee hakkas ilmet võtma, kui moeloojad avastasid, et Lääne-Virumaal asub Pariisi-nimeline külake. Sealt arenes mõte hoogsalt edasi ning juba aasta hiljem asusid modellid maailma pikimale moelavale, seljas Sivardi ja Alamaa disainitud fuksiaroosad rõivad.

Tallinnast Pariisi jõuab hea tahtmise korral ka jalgsi

Ühena modellidest üles astunud Anne Vetik avaldas, et moelava läbides oli eriti põnev jälgida mööduvate inimeste reaktsioone. Juba esimeses vaheetapis selgus, et kuna möödujad igapäevaselt moega kokku ei puutu, on nende emotsioonid ootamatult fuksiaroosades riietes inimeste gruppi tänaval kõndimas nähes vastakad. «Lasnamäel läks üks proua isegi närvi,» sõnas Vetik. «See-eest lapsed Maardus arvasid, et me oleme päkapikud, ja üritasid meid mängupüstolitest maha lasta,» lisas Anne naljatledes.