UNETUD ÖÖD «Paljastasin oma naabri afääri, sest nende seks oli liiga vali!»

Oma lugu Redditis jagades kirjutas ta: «Minu ülemise korruse naabril on olnud juba umbes neli kuud suhe abielus mehega. Mulle oleks see täiesti ükskõik, aga kuna tegu on afääriga, siis ta käib siin öösiti kummalistel aegadel, ja nad seksivad nii valjult, et ma kuulen kõike ja see äratab mind või ei lase mul magada. Kuidas ma tean, et see on afäär? Ta ei ole kunagi ööseks jäänud ja tema autos on beebide turvatoolid.»