PROOVI JÄRELE Nende nippide abil näed sekundiga välja nagu moekuninganna

Kanna silmapaistvat ehet. Riputa endale külge mõni efektne ehe, nii võib ülejäänud riietus olla väga neutraalne. Kui otsustad suurte kõrvarõngaste kasuks, pane ka juuksed üles, et need tõeliselt silma paistaksid.

Varusta end peakatetega. Sügis on ideaalne aeg, et välja tuua oma lemmikmütsid, olgu selleks nokats või barett, vali just see, mis sobib su stiiliga! Ka talvel saad mütse stiilsete aksessuaaridena kasutada. Kevadel ja suvel kanna näiteks laia äärega kübarat vastu, mis sobib ideaalselt rannapäevadeks.