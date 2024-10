KUUM KLÕPS Halle Berry hullutas oma jälgijaid poolalasti pildiga

Kaunitar ajas oma fännid pöördesse vallatu fotoga, mille ta postitas Instagrami, lisades selle oma uue õudusfilmi «Never Let Go» kaadrite hulka. Pimedas toas tehtud sensuaalne pilt näitas Halle't väga madala lõikega pükstes, tuues esile tema kõhulihased ja ülakeha.

«Üks maailma kaunimaid naisi,» märkis üks inimene. «Tal on täiuslik asümmeetriline nägu.»

Veel üks fänn kirjutas: «Armastan sind, tüdruk! Olen kindel, et see on jälle üks suurepärane roll!»