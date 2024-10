MIDA TEHA? Just selles eas vananeb inimene järsult

Me tajume vananemist üldiselt lineaarselt – igal hommikul ärkame me veidi vanemana ning iga sünnipäev lisab tordile ühe küünla juurde. Ent teadus näitab, et asi ei ole sugugi nii lihtne. Stanfordi ülikooli meditsiinikooli uued uuringud viitavad hoopis, et on kaks eluperioodi, mil vananemine toimub kiirendatud tempos.