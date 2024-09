Abikaasa veider söömisharjumus lõi mehe pahviks: ma ei suuda teda sama pilguga vaadata

Üks mees jagas Redditis oma abikaasa ootamatut harjumust, mis talle ülimalt imelik tundus ja ta polnud enda sõnul iial kuulnudki, et nii tehakse. «Märkasin oma naist, kes sõi kiivit koos koorega, hammustades seda nagu õuna. Koos selle karvade ja kareda nahaga,» ahhetas ta õudusega. Tema sõnul oli vaatepilt talle nii vastumeelne, et ei suuda enam naist samasuguse pilguga vaadata, kui seni on seda teinud.

Veel suurem oli tema üllatus, kui selgus, et päris paljude inimeste jaoks polegi kiivikoore söömises midagi ebaharilikku või ennekuulmatut. Vähe sellest – see on lausa kasulik! Kiivi võib rahustada, tõsta tuju ja parandada und vaid nelja päevaga. Ja see pole üllatav, sest need karvase koorega puuviljad sisaldavad B-vitamiine, antioksüdante ja muid ühendeid, mis võivad parandada kesknärvisüsteemi tööd. Kiivi söömine koos koorega parandab väidetavalt ka seedimist ja aitab kõhukinnisuse korral.