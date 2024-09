UURING Rasedad naised vajavad täisväärtuslikku und, et vältida lapse terviseprobleeme

Teadlased leidsid, et lühike uneaeg (SSD) ehk vähem kui seitse tundi und ööpäevas oli seotud suurema riskiga, et lastel võivad sotsiaalsed, emotsionaalsed, käitumuslikud, motoorsed, kognitiivsed ja kõneoskused hilineda.

Paljud rasedad naised kogevad uneprobleeme hormonaalsete muutuste, ebamugavustunde, sagedase urineerimise ja iivelduse tõttu. Varasemad uuringud on näidanud, et ligi kaks viiendikku rasedatest kannatab unevaeguse all.

Unepuudus raseduse ajal on seotud suurema glükoositalumatuse riskiga, mis tähendab, et keha ei suuda suhkrut korralikult töödelda. See võib viia insuliiniresistentsuse ja rasedusaegse diabeedini. Rasedusaegne diabeet suurendab riski varajaseks sünnituseks, madalaks veresuhkruks beebil, sünnitustüsistusteks, nagu preeklampsia või erakorraline keisrilõige, ning tulevikus võib see põhjustada 2. tüüpi diabeeti nii emal kui lapsel.