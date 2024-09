HULLUMEELNE Demi Moore avaldas, mida ta tegi kaalu alandamiseks 1990ndatel

«Ma panin endale tohutu surve peale,» tunnistas Moore. «Olin varem olnud olukorras, kus pidin kaalu langetama, ja kuigi need kogemused võisid olla alandavad ja piinlikud, sundisin ma end seda tegema.»

Üks äärmustest, kuhu Moore läks? Näitlejanna paljastas, et kui ta filmis «Siivutut ettepanekut» (1993), sõitis ta jalgrattaga oma Malibu kodust Hollywoodi Paramounti stuudiosse ja tagasi – kokku umbes 50 kilomeetrit. «Öösel söötsin Scouti, ärkasin enne koitu, kohtusin oma treeneriga ning sõitsin jalgrattaga Paramounti, kus me filmisime. Seejärel tegin tavaliselt 12-tunniseid võttepäevi ja kordasin kogu protsessi uuesti,» rääkis ta. «Ma arvan, et Scout oli umbes viie- või kuuekuune, kui me filmisime.»

Tagantjärele mõeldes tunnistab Moore, kui äärmuslik tema käitumine oli. «Mõeldes sellele, mida ma oma kehaga tegin – see on hullumeelne, täiesti absurdne,» lisas ta. «Tagasi vaadates tekib küsimus, kas see kõik oli tõesti seda väärt. Tõenäoliselt mitte. Kuid tol hetkel tundus see kõige tähtsamana.»

See vestlus on eriti asjakohane, kuna Moore mängib tänavu linastunud õudus-ulmefilmis «The Substance», mis käsitleb vananemise teemat ja äärmuslikke meetmeid, mida mõned peavad vajalikuks kasutusele võtta, et säilitada nooruslik välimus.

Moore'i mõtted naiste kohtlemisest Hollywoodis annavad tema rollile filmis sügavust. «Hollywood on teatud vanuses naiste vastu julm, sest sa ei leia enam stsenaariume ega rolle, mis sind kõnetaksid,» rääkis Moore hiljutises intervjuus. «Sa oled kas ema või lihtsalt liiga vana, et enam seksikas olla. Miks ei võiks 45-, 50- või 60-aastane naine olla seksikas? Aga see arusaam on muutumas, sest me ei istu enam, käed rüpes ega võta seda vaikides vastu.»