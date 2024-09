ÕPETLIK LUGU Üllatav, kui ühte nägu võivad olla puberteet ja keskiga

«47-aastaselt avastan end mõtisklemas paljude elumuutuste üle, nii enda kui ka tütre omade,» kommenteerib kohe menopausi astumas Riina. Kui Riina hakkab valmistuma menopausiks, hakkab samal ajal tema 10-aastane tütar valmistuma teismeea kehalisteks muutusteks. Kusjuures eluperioodid on mõlemal väga erinevad, kuid samas ka nii sarnased. «Need kogetud kogemused võivad olla küll ebameeldivad, kuid neid kõrvuti läbides muudab see üllatavalt mugavaks,» lisab ema Riina.

See aasta on Riina tütre jaoks olnud suur muutuste aasta. Tema tütar on muutumas naiseks, kus ta on avastamas romantilisi tundeid vastassoo vastu ning tema keha hakkab muutuma viisidel, mis teda samal ajal nii paeluvad kui ka esitavad väljakutseid. «Kui minu vanemad omal ajal vältisid seksuaalsest arengust rääkimisest, olen mina oma tütre peal kasutanud teistsugust lähenemist,» räägib Riina, toteudes raamatutele, nagu «Celebrate Your Body» ja «You Know, Sex». Ehkki, kui Riina tütar ei soovi emaga mõnest jututeemast rääkima, on ema õnnelik selle ülegi, kui tütar tuleb tema juurde häbelikult midagi küsima.

Tuleb välja, et menopausi jõudmine on puberteedieaga küllaltki sarnane – rasune nahk, kuiv nahk, kehakaalu tõus, intiimkehaosade muutus ning märkamatud, kuid olulised muutused meie munajuhades. «Loodan talle näidata, et see faas ei ole suureks probleemiks, vaid, et see on loomulik üleminek, mida enda keha juures aktsepteerida, võib-olla et isegi tähistada,» räägib Riina.

Kuid Riina teab, et tema innukus neid muutusi avalikult arutada ei ole paljude jaoks mugav. Ta tahab rõhutada, et kuigi puberteet ja menopaus ei ole naiste jaoks mugavamaid kogemusi, mida saaks ise kontrollida, on ka nendes kogemustes teatud ilu ja võlu, mida võtta vastu positiivsusega. Siiski sisaldab see teekond ka enda mõttemaailma kasvatamist ja teatud määral isegi muutmist. «Muutuste aktsepteerimine on isiklik ja aeglane protsess. Tore on seda õppida teha koos!»