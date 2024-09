OLULINE TEADA Seda tüüpi kaalulangus lühendab naiste eluiga

Kaalulangusega seostub enamasti midagi head või soovitavat, kuid see pole alati nii. Ühes Journal of Gerontology: Medical Sciences ajakirjas avaldatud uuringus leiti, et naistel, kes suutsid vananedes oma kehakaalu säilitada, oli suurem tõenäosus elada erakordselt kaua – üle 90 aasta. Sama ei saanud öelda naiste kohta, kes kaotasid pärast 60. eluaastat kaalu, olgu see siis tahtlik või mitte.