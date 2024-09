GALERII New Yorgi moenädalal särasid mehed Anneli Tammiku ehetes

Anneli esitles show'l meie publikule juba tuntud ehtesarja Nix Flores. Selle kõrval toodi ka esmakordselt lavale Net Florese uhiuus sari. Mõlemad kollektsioonid on inspireeritud lumest ja jääst, õrnusest ja tugevusest. Hapra mustri strukturaalne tesselatsioon muudab tekkinud mustri väga tugevaks, jäädes oma olemuselt siiski hapraks. Kõige rohkem rõõmu valmistas koostöö Hiromi Asai meesterõivastega. Lavale kõndinud mehed tõestasid, et siiani vaid naistele mõeldud ehted mõjusid maskuliinses keskkonnas väga veenvalt ja stiilselt. Loodame, et konservatiivsuse poolest tuntud mehed võtavad metropolis nähtust õppust ja suhtuvad edaspidi ehete kandmisesse tolerantsemalt kui siiani.