Nora Isle viis New Yorgi moenädalal lavale oma parimad ja tugevamad kostüümid. «Mõtlesin, et näitan New Yorgi moelaval enda kõige populaarsemaid tooteid, et ka uus publik näeks mu senist käekirja,» ütles brändi looja Mariann Saar. «Lavale tuli ka üks uus toode – karvane mantel, mis pälvis ka kõige suuremat tähelepanu.»