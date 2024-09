PILDID Eesti Disaini Maja võtab osa New Yorgi moenädalast

«Pärast eelmist õnnestunud esinemist maikuus New Yorgi disaininädalal NYCxDESIGN, kui SoHo linnaosas toimus laiaulatuslik Eesti disaini väljapanek ja loengud «UPMADE IN EE» kontseptsiooni all, saime põneva ettepaneku koostööks USA jätkusuutliku disaini lipulaeva The Canvas disainibutiikide ketiga,» rääkis Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova. «45 disaineri seast valiti ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) kriteeriumite järgi välja 16 disainerit, kes on esindatud The Canvas show-roomis Manhattanil aasta lõpuni. Seal toimuvad lisaks hoolikalt kureeritud väljapanekule ka loengud ja Reet Ausi lühifilmi «Out of Fashion» esitlus. Ühtlasi oleme rõõmsad, et Disainiöö festivali eelüritus sel korral kaugel ookeani taga toimub.»