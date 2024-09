PROOVI JÄRELE Need on selle sügise 5 suurimat ilutrendi

2024. aasta sügis-talve viis kõige olulisemat ilutrendi inspireerivad nii minimaliste kui ka julgeid eksperimenteerijaid.

Foto: Shutterstock

1. Punased huuled

Alustame ajatust klassikast – punased huuled. Sügisel ja talvel tõusevad huuled taas fookusesse, sest külm ilm toob esile sügavad toonid. Tume kirsi- ja julge erepunane on võrdselt populaarsed. Punane huulepulk toob kohe näkku elu ja tihti polegi muud erilist meiki vaja – see on ideaalne välimus nii päevaks kui ka õhtuks.

Foto: Shutterstock

2. Õunpunased põsed

Külmade ilmade saabudes meenutavad roosad õhetavad palged talvist jalutuskäiku värskes õhus. Selle välimuse jaoks kanna põskedele tugevamat roosat tooni, mis annab loomuliku õhetuse. Tulemuseks on tervisest pakatav ja nooruslik välimus, mis sobib ideaalselt talvisesse hooaega.

Samal teemal Naine Juuksur paljastas lause, mida oma uuele stilistile ei tasuks öelda

Foto: Shutterstock

3. Metalne lauvärv

90ndate hitt, metalne lauvärv on võidukal tagasiteel. Kuid seekord on see rafineeritum ja säravam. Eriti sügisel ja talvel lisab see trend silmadele dramaatilisust ja sära, sobides suurepäraselt nii igapäevaseks kandmiseks kui ka pidulikeks õhtuteks.

Foto: Shutterstock

4. Grunge-stiilis suitsusilmad

Pimedate ja jahedate õhtute meigitrend järgib tumedaid toone ja muretut grunge-stiili. 90ndate grunge-liikumisest inspireeritud suitsusilmad on sel hooajal eriti popid. Täpsus pole vajalik – kergelt määrdunud efekt on osa võlust. Kui must tundub liiga intensiivne, vali pehmemad hallid või tumesinised toonid, et luua salapärane ja samas šikk välimus.

Foto: Shutterstock

5. Punane silmadel

See on julge ja väljendusrikas trend. Tõsta silmad esile punase silmapliiatsi või lainerijoonega. Tulemuseks on küps ja silmatorkav välimus, mis sobib suurepäraselt neile, kes soovivad katsetada midagi uut ja julget.