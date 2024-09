Juuksur paljastas lause, mida oma uuele stilistile ei tasuks öelda

Kui sooviks on kindla juuksuri püsikliendiks saada, siis on oluline teda mitte ärritada – lõppude lõpuks on sinu juuksed ja tulemus tema käes ja sa ei taha salongist kahtlase soenguga lahkuda.

Üks juuksur jagas soovitust, kuidas salongis heasse nimekirja jääda – ta paljastas ühe lause, mis teda tõsiselt häirib.

«Minu eelmine juuksur lõikas mu juukseid niimoodi,» jagas Sarah ärritavat lauset, kellel on TikTokis kanal The Mobile Hairdressing Guru.

Ta ütles, et selline kommentaar võib vastupidise tulemuseni viia, sest praegune stilist ei pruugi täpselt mõista, mida sa silmas pead. Samuti võivad tal teistsugused oskused olla. Kui klient istub toolile ja ütleb seda, siis Sarah sõnul mõtleb stilist sageli pahaselt: «Ma ei ole sinu eelmine juuksur.»

Sarah soovitab, et parim viis oma soovitud stiili saavutamiseks on visuaalsete näidete kasutamine, mis ei häiri ega solva stilisti. «Selle asemel, et näidata mulle, kuidas sinu eelmine juuksur su juukseid tegi, näita mulle pilte sellest, mida sa loodad saavutada. Seejärel annan oma hinnangu, kas need sobivad sinu juuksetüübiga,» selgitas ta.

Juuksur andis nõuandeid ka teistele stilistidele, soovitades mitte pahandada selliste kommentaaride peale ja vastata: «Mõistan, et sa võid pabistada, kuna su juukseid lõikab uus juuksur, kuid sa oled heades kätes.»

«Rahusta kliendid maha ja aita nende ärevust leevendada,» lisas ta.

Siiski tunnistas Sarah, et vahel ei pruugi kliendi ootused ja juuksuri võimalused alati kattuda. «Te ei pruugi lihtsalt sobida omavahel, seda juhtub,» selgitas ta. «Anna endast parim, et võimalikult hea tulemus saavutada. Kui kõik on valmis, siis selgita viisakalt, et te ei pruugi teineteise jaoks parim valik olla.»

Ka mõned teised juuksurid jagasid oma lähenemist, öeldes, et nad tegeleksid uute klientidega teistmoodi, vahendab Metro.

«Tavaliselt küsin, mis neile meeldis, kuidas see tehtud oli, või selgitan, miks ma teen seda teisiti,» vastas üks inimene.

«Kui neile meeldis eelmine stiil, prooviksin seda teha nii, nagu nad soovivad,» ütles teine kommenteerija.