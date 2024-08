Kas tunned hiljutistel fotodel ära sõltuvustega pikalt pahuksis olnud Lindsay Lohani?

Endine Disney staar on korduvalt võidelnud narkootikumide kuritarvitamisega kaasnevate probleemidega. 2007. aastal peeti ta purjuspäi ja juhiloata sõidu eest kinni. Samal aastal leiti temalt pärast võõrutusravi kokaiini. Ta on kannatanud ka toitumishäirete all ja põdenud buliimiat.

Nüüd on Lindsay tulnud tagasi avalikkuse ette ja tal läheb hästi. Lohan on abielus Bader Shammasega, nad kasvatavad oma aastast last ja Lindsey on pöördumas tagasi näitlemise juurde.