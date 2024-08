PEA PIIRI Uuring leidis seose selle toidu ja jämesoolevähi vahel

Teadlased leidsid, et punase liha ja töödeldud liha lagundamise käigus tekkivad kõrvalproduktid metaboliidid tõstavad jämesooleriski noorematel täiskasvanutel. Uuringu teeb ainulaadseks, et kasutati tehisaru, et mõista seost toidu kõrvalsaaduste ja soolestiku mikrobioomi vahel.

Kasutades tehisaru algoritmi nii nooremate kui ka vanemate jämesoolevähki põdevate inimeste andmete analüüsimiseks, leidsid teadlased, et noorematel inimestel oli veres rohkem punasest lihast ja töödeldud lihast pärinevaid metaboliite kui seda haigust põdevatel vanematel inimestel.

Mis täpselt on punane liha ja töödeldud liha?

Punane liha tähendabki, et liha on toorena punane. Töödeldud liha võib olla veidi keerulisem mõista, sest selle alla kuuluvad ka küllaltki tervislikuks peetud kana- ja kalkunivorst ning vinnutatud liha. Täpsemalt tähendab töödeldud liha kõiki lihatooteid, millele on lisatud säilitusaineid või on neid suitsutatud-soolatud.

See ei tähenda, et neid kunagi süüa ei võiks, kuid tasuks piirata. Kui süüa aeg-ajalt juustuburgerit, ei tähenda see, et jämesoolevähi risk tõuseb.

Tegelikult ei ole ühtegi toitu, mis tekitaks või raviks vähki, loeb üleüldine elustiil. Tuleks süüa rohkesti puuvilju, köögivilju, kiudaineid ja täisteratooteid. Lisaks näitavad uuringud, et kiudainerikas toidusedel vähendab üldist jämesoolevähi riski. Ka regulaarne trenn, mittesuitsetamine ja alkoholi piiramine aitavad üldist vähiriski vähendada, kirjutab Huffington Post.