PISTA PÕSKE Seitse puuvilja, mis muudavad kõhu lamedaks

Praegu meid ümbritsev hooajaliste toitude rohkus soodustab tõhusat kaalulangust. Lisa need tervislikud puuviljad oma igapäevasesse menüüsse, et vihatud kõhurasv kiiresti ära sulatada.

Kuigi ükski toit ei saa otseselt rasva vähendada, võib teatud puuviljade tarbimine soodustada üldist rasva kadu, sealhulgas kõhupiirkonnas.

Õunad

Need armastatud puuviljad sisaldavad rohkesti kiudaineid, mis soodustab täiskõhutunnet ja vähendab söögiisu. Nad on ka madala kalorsusega, muutes need suurepäraseks suupisteks kehakaalu langetamiseks. Õuntes sisalduvad antioksüdandid võivad vähendada põletikku ja parandada ainevahetust, aidates põletada kõhupiirkonna rasva.

Marjad

Maasikad, mustikad, vaarikad, sõstrad ja murakad on rikkad antioksüdantide, vitamiinide ja kiudainete poolest. Kõrge kiudainesisaldus aitab reguleerida seedimist ja hoiab kauem täiskõhutunnet, vähendades ülesöömise tõenäosust. Marjadel on ka madal glükeemiline indeks, mis tähendab, et nad ei põhjusta veresuhkru hüppeid ja aitavad vähendada rasva ladestumist.

Banaanid

Vastupidiselt levinud arvamusele on banaanid kaalu langetamiseks tegelikult head. Need on suurepärane kaaliumiallikas, mis aitab tasakaalustada naatriumi taset kehas ning vähendada veepeetust ja puhitusi. Banaanide söömine kahandab ülesöömise tõenäosust ja aitab kahandada kõhurasva.

Ananass

Ananass sisaldab bromelaiini – ensüümi, mis soodustab seedimist ning aitab vähendada puhitust ja põletikku. See troopiline puuvili on rikas ka vitamiinide ja antioksüdantide poolest, mis toetavad ainevahetust ja rasvade kadu. Ananassi kõrge veesisaldus aitab säilitada ka hüdratsiooni ja täiskõhutunnet, kontrollides söögiisu.

Arbuus

Arbuus on suure veesisaldusega ja madala kalorsusega. Ajakirjas «Journal of Nutrition» avaldatud uuring näitas, et arbuus võib tänu oma aminohapete sisaldusele aidata kontrollida ka ülekaaluliste inimeste vererõhku.

Kiivi

Kiivi on toitaineterikas puuvili, mis sisaldab kiudaineid, vitamiine ja antioksüdante. Kiivis sisalduvad kiudained aitavad parandada seedimist ja vältida puhitust ning selle madal kalorsus muudab selle ideaalseks vahepalaks kaalulangetajatele. Kiivi sisaldab ka ensüümi, mis aitab kaasa seedimisele, mis toetab GI tervist ja vähendab kõhurasva.

Avokaado

Avokaadot peetakse oma toiteväärtuse tõttu supertoiduks. Avokaados sisalduvad kasulikud rasvad võivad aidata vähendada kõhupekki, soodustades küllastumist ja vähendades üldist kalorite tarbimist. Avokaadod sisaldavad ka kiudaineid, mis aitavad kõhtu lamedamaks muuta.