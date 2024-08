SALAJANE VAENLANE Neid toiduaineid peetakse ekslikult ohutult tervislikeks

Mis on esimene asi, mis sulle pähe tuleb, kui tervislikust toidust juttu tehakse? Tõenäoliselt hoiatused, et vältida tuleks kiirtoitu, pagaritooteid ja maiustusi. See ei ole muidugi vale, aga kui hakatakse üles loetlema tervislikke toiduaineid, pannakse sageli mõne tootega puusse.

Edusammud kehakaalu langetamisel jäävad olemata, kui kaloreid liiga palju sisse süüa. Mõned tervislikuks peetavad tooted sisaldavad nii palju suhkrut ja kaloreid, et neid pole sel perioodil mõtet suhu pista.

Tegelikult pole ka päris õige jagada toiduaineid headeks ja halbadeks. See joon jookseb tegelikult sealt, kus on toiduaines liiga palju suhkrut, mis lisab kaalu, mitte ei kahanda.

Puuviljamahlad ja smuutid

Kuigi puuviljamahlad ja smuutid tunduvad tervislikud, on need tooted sageli kõrge suhkrusisaldusega (nii looduslikud kui ka lisatud suhkrud) ja puuduvad kiudained. Kuid just kiudained pidurdavad soolestikus suhkrute imendumist, mis hoiab ära veresuhkru taseme äkilisi hüppeid. Samuti soodustavad kiudained täiskõhutunnet, mis aitab kontrollida söögiisu ja säilitada stabiilset energiataset.

Kuivatatud puuviljad

Kuivatatud puuviljad tunduvad sageli suurepärase vahepalana, kuid sisaldavad väga palju suhkrut. Kuivatamine eemaldab puuviljadest suurema osa veest, mille tulemusena väheneb nende maht ja kaal. Seetõttu suureneb suhkrute kontsentratsioon ülejäänud viljalihas oluliselt.

Teraviljabatoonid

Teraviljabatoonid on veel üks toode, mida ei saa tervislikuks vahepalaks pidada. Paljud neist sisaldavad suhkrut, siirupeid ja säilitusaineid, muutes need pigem magustoiduks. Kui batoonidest kuidagi loobuda ei suuda, valmista neid ise, kasutades kaerahelbeid, pähkleid ja kuivatatud puuvilju. Nii saad veidikenegi vähendada nende suhkrusisaldust ning tead, et need on lisaainete vabad.

Valmiskastmed

Kaalu langetamisel on kõige parem vältida kastmeid, mis sisaldavad sageli peidetud kaloreid, suhkrut ja säilitusaineid. Eriti ohtlikud on poest ostetud variandid, mis tunduvad tervislikud, kuid sisaldavad palju tarbetuid lisaaineid. Asenda need isetehtud kastmetega, mis on valmistatud jogurtist, oliiviõlist, sidrunimahlast ja ürtidest.