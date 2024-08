SÜDANTLÕHESTAV Mariah Carey kaotas nädalavahetusel oma ema ja õe

Mariah' suhted oma emaga on olnud keerulised. «Nagu paljud mu elu aspektid, on ka minu teekond emaga olnud täis vastuolusid ja konkureerivaid reaalsusi. See pole kunagi olnud ainult must-valge – see on olnud terve emotsioonide vikerkaar,» kirjutas Carey 2020. aastal oma memuaarides «The Meaning». Vaatamata nende omavahelistele konfliktidele, suutis Mariah oma emaga suhted säilitada. 2010. aastal astusid nad koos üles ABC saates «Mariah Carey: Merry Christmas to You» ning esitasid piduliku ema-tütre dueti «O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus».