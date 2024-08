LOODUSLIK STRESSIMAANDAJA See on tervise tõuge, mida oled pikalt igatsenud

Hiljuti on sotsiaalmeedias hakanud levima ashwagandha kasutamine. See on ravimtaim, millel on potentsiaal võimendada kõike alates stressi leevendamisest kuni sportlike saavutusteni, kuid sellel on veel mitu head märkimisväärset omadust. Sellega ei tohiks siiski liialdada, sest see ei pruugi kõigile sobida.