ELUPÄÄSTJA Lasteaiaõpetaja tegi oma viieaastasele hoolealusele ülima kingituse

Carissa Fisher, kes oli varem Ezla lasteaiaõpetaja, sai teada lapse raskest seisundist ja pakkus end kohe Toshekile elusdoonoriks. Mais kinnitasid arstid, et Fisher on poisile ideaalne doonor ja tal on võimalik loovutada osa tema maksast. «Oleme täielikus šokis tema lahkusest, suuremeelsusest ja eneseohverdusest. On uskumatu, et see tegelikult juhtubki ja me saame lapse raviga edasi liikuda. Oleme väga tänulikud,» tunnistas poisi ema Karen People'i ajakirjanikele.