LAPSED TEAVAD Adam Sandler avaldas, et tütred tunnevad ta pärast muret

«Nad jälgivad minu tervist pidevalt, just nagu mina omal ajal oma isa tervist,» rääkis Sandler. «Sa mõtled: «Ma tahan, et see inimene jääks meiega,» nagu mina karjusin oma isa peale, et ta suitsetamise maha jätaks. Nüüd ütlevad minu lapsed mulle, et ma rahuneksin maha ja sööksin tervislikumalt.»

Sandleri kommentaarid järgnesid tema hiljutisele esinemisele «Joe Rogan Experience'i» taskuhäälingus, kus ta mainis, et Sadie soovitas tal personaaltreeneriga ühendust võtta, kes aitas staaril 2008. aasta filmi «You Don’t Mess with the Zohan» jaoks valmistuda.

«Ma võtsin kunagi treenimist väga tõsiselt... aga nüüd ma lihtsalt ei suuda sammu pidada,» tunnistas ta. «Ma mängin korvpalli ja siis söön. Iga kord, kui ma söön, mõtlen: «Mida sa teed, mees? Sa ei vaja seda.» Ma lihtsalt ei suuda söömist lõpetada ja olen selle tõttu kaalus juurde võtnud.»

Ta lisas, et vormis püsimine on raske: «Sadie küsib mult pidevalt, miks ma Zohani treeneri juures käimise lõpetasin. Tavaliselt vastan, et see on lihtsalt liiga palju tööd ja vaeva.»

«Ma ei suuda kuidagi sinna tagasi saada... Tal on kõiges õigus, aga ma ei anna lubadusi. Ma lihtsalt ütlen, et ma mõtlen selle peale,» lisas ta.

Sandler jagab oma kahte tütart koos naise Jackie Sandleriga, kes võttis ka esilinastusest osa. Näitleja paljastas veebruaris, et nad julgustavad tütreid näitlemist õppima – nende soovitus on Carey Mulligani (39) esinemisi vaadata.

«Meie lapsed tahavad näidelda ja me ütleme neile: «Vaadake Careyt.»,» ütles Sandler oma Netflixi kaasnäitlejale viidates.