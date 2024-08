Meghan Markle on pahane, sest tema meelest raiskab Harry oma elu

Endise BBC kuningliku korrespondendi Jennie Bondi hinnangul valmistab see aga Harry abikaasale Meghanile suurt pettumust. «Meghan julgustab Harryt minevikku seljataha jätma ja mõistma, et nende elu Inglismaal on möödanik. Naise meelest on edasiliikumine Harry jaoks tervislik samm. Mineviku tajutud ebaõigluse üle mõtisklemine ja vanade tülide uuesti läbielamine on elu raiskamine ja ma arvan, et Meghan näeb seda.»

Meghan ise on oma perekonnast võõrdunud ning Jennie sõnul võib olla see ka üheks põhjuseks, miks ta leiab, et Harry võiks oma mineviku maha matta. Ajakirjaniku sõnul on Meghanil kuningliku pere sidemete puudumise tõttu kergem nendest loobuda. «Markle'il on lihtne tulevikku vaadata, sest ta elab Ameerikas ja seda elustiili, millega ta harjunud on ja armastab. Kui Harry on öelnud, et tahab oma perega ära leppida, paneb see Meghanit juurdlema, mis toimub ja kuidas nad sellise olukorrani jõudnud on. Ja see võib naise jaoks väga frustreeriv olla.»