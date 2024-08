Prints Philipi vihane reaktsioon: me kõik eksisime Meghan Markle'i suhtes

Ühendkuningriigi autobiograaf Christopher Andersen, kes kirjutas raamatu «Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry ja Meghan», kirjutas prints Philipi tulisest reaktsioonist, kui Meghan Markle ja prints Harry otsustasid kuninglikest kohustustest loobuda.

Edinburghi hertsog Philip oli selle uudise peale teadaolevalt vihast särtsunud ja piltlikult öeldes verd sülitanud. Kuninganna abikaasa oli eriti vihane seetõttu, et paar ei arutanud oma lahkumise plaani eelnevalt pere ringis vaid astus selle uudisega kohe avalikkuse ette. Kui seni olid Philipil Meghaniga soojad suhted, siis see sündmus muutis olukorda kardinaalselt. Nördinud ja vihane Philip rääkis ühele oma lähedasele abile: «Tundub, et me oleme Meghani suhtes kogu aeg eksinud.»