Lähedaste sõnul on printsess Catherine'i olukord raskem, kui välja paistab

Pärast märtsis tunnistatud vähidiagnoosi on printsess paaril korral avalikkuse ette astunud. Eelnevalt oli Catherine jaanuaris läbinud kõhuoperatsiooni, mille põhjust avalikkusele ei avaldatud. Kui Kate juunis Trooping the Colori pidustustel rahva ette astus, nägi ta välja rõõmus, särav ja heas tujus, mis pani inimesi uskuma ja lootma, et printsessi tervis on hea ja temaga on kõik hästi.

Nüüd räägivad siseringi allikad õukonnast Daily Mailile, milline on printsessi tegelik seisund. Väga palju on küsitud ja spekuleeritud millal Catherine täiskohaga oma tööülesannete juurde naaseb, mäletatavasti pakuti jaanuaris operatsiooni järgselt selleks ajaks aprillikuud. Kuid nüüd on printsessi siseringi sõnul see päev veel kaugel.

Palee allikate sõnul kestab Catherine'i ravi kogu suve, millele lisandub veel taastumisperiood. «See on nii tema, kui tema pere jaoks olnud tõeliselt raske aasta.» Tema sõnul on Catherine'i paranemise suund positiivne, kuid tema töös ja avalikus rollis pole lähiajal suuri muudatusi oodata.

Samast allikast pärineb ka informatsioon, et Catherine'i tervis ja enesetunne olid juba enne operatsiooni halvad. Väidetavalt õnnestus printsessil oma kannatusi hästi varjata, kuid teda tundvad inimesed rõhutavad, kui rasked ajad Catherine'il olid. «Ma arvan, et inimesed ei mõista, kui palju ta on kulisside taga läbi elanud ja kui kaua võttis aega, kui keegi tegelikult aru sai,» paljastab üks uudisteportaaliga rääkinud lähedane. «Ta on uskumatult tugev naine, kuid ta on läbi elanud tõelise lahingu.»