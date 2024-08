VAATA ETTE! Neid toite ei tohiks iial enne magamaminekut süüa

Dr Cheri Mah San Franciscost, Californiast, kes on Stanfordi unemeditsiinikeskuse professor, rääkis, et kindlaid toite peaks enne magamaminekut vältima, et unekvaliteet oleks võimalikult hea.

Teadlase sõnul peaks just neid toite vältima.

1. praetud toit

2. kofeiin

3. alkohol

4. tomatit sisaldavad toidud

5. suhkruid sisaldavaid süsivesikuid

Need võivad tekitada happelist refluksi, mis ärritab söögitoru.

Ta ütles: «See, mida me sööme, võib mõjutada meie und, meie uneetappe või seda, kui hästi me öösel magame. Mõned väiksemad uuringud on näidanud, et see, mida me sööme, võib tekitada öösel rohkem ülesärkamisi, mis omakorda mõjutab meie unekvaliteeti.»

«Meie soolestik reageerib sellele, mida me sööme ning see võib mõjutada und ning lõppkokkuvõttes seda, kuidas me järgmisel päeval funktsioneerime.»

Unepuuduste uuringute abil on ka tuvastatud, et inimesed, kes magavad vähem, näksivad suurema tõenäosusega öösiti näiteks küpsiseid või jäätist. Inimestel, kes on hästi välja puhanud, on see tõenäosus väiksem, vahendab DailyMail.