SÖÖ, PALJU TAHAD Toidud, mida võid nautida ilma kaalus juurde võtmata

Tärklisevabad köögiviljad

Tärklisevabu köögivilju, nagu näiteks spargelkapsas, lillkapsas, seened, porgand, rooskapsas, lehtkapsas ja tomatid, saad nautida ilma kaalus juurde võtmata. Need on rikkad mineraalide, vitamiinide ja kiudainete poolest. Mida suurem on kiudainesisaldus, seda kauemaks see tekitab täiskõhutunde.

Brokoli on suurepärane C-, K- ja A-vitamiini allikas. Foto: Shutterstock

Kaeratooted

Näiteks on suurepäraseks hommikusöögitoiduks kaerahelbepuder. Lisaks sellele, et kaer on rikas kiudainete ja valkude poolest, on see ka madala kalorsusega, mistõttu on see ideaalne inimestele, kes otsivad suhkrurikastele hommikusöögihelvestele alternatiive. Kiudained ja valgusisaldus vähendab ka nälga ja söögiisu, mis tähendab, et järgmisel toidukorral ei ole enam soovi tarbida kõrge kalorsusega toitu. Kaer on ka täis muid mineraale, nagu näiteks magneesium, tsink, tiamiin ja fosfor, mis on üldise tervise ja heaolu jaoks olulised.

Kaerahelvestel on tervisele kasulikku omadusi, nagu kaalulangus, kontroll veresuhkru taseme üle ja südamehaiguste riski vähenemine. Foto: Shutterstock

Pähklid

Pähklid sisaldavad küllastumata tervislikke rasvu ja valke. Need sobivad suurepäraselt nendeks päevadeks, kui soovid suupisteks haarata midagi kiiret, aga toitvat, näiteks mandlid, sarapuupähklid, pistaatsiapähklid ja Kreeka pähklid. Kodune pähklivõi on suurepärane viis, kuidas hoida söögiisu kontrolli all, kusjuures see on ka kasulik veresuhkru jaoks.

Pistaatsiapähklites on suurem zeaksantiini ja luteiini sisaldus, mis lisaks kaalulangusele kaitseb silmi sinise valguse põhjustatud kahjustuste eest. Foto: Shutterstock

Täidetud munad