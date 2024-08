JUBE AVASTUS Stressi sümptomitega maadelnud 36-aastane naine sai kohutava diagnoosi

Tehti täielik vereanalüüs ja mõne tunni jooksul sai Cummings teada, et olukord oli palju hullem, kui ta ette kujutas. Talle öeldi, et tal on uskumatult kõrge valgete vereliblede arv ja tõenäoliselt võib see olla ainult üks asi: leukeemia.